Inter, spunta Joao Pedro se parte Sanchez: “La trattativa col Cagliari…”

Un nome nuovo per l'attacco dei nerazzurri: piace il brasiliano, capitano dei sardi e autore di 4 gol e 2 assist in 7 partite

C'è un nome nuovo in chiave mercato per l'Inter. Lo fa Calciomercato.com, che in caso di cessione di Alexis Sanchez individua un profilo inedito per l'attacco: "Dopo l'eloquente sfogo social di Alexis Sanchez, dichiaratosi deluso per il mancato impiego da parte del suo allenatore Simone Inzaghi, appare scontato l'addio del cileno a gennaio. L'Inter si guarda attorno per trovare un sostituto: tra i possibili nomi fatti piace molto Joao Pedro del Cagliari, trattativa che sarebbe aiutata dagli ottimi rapporti tra le dirigenze delle due squadre", si legge.