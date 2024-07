Sky – Inter, tutto fatto per il rinnovo di Lautaro: si attende solo l’annuncio

L'ultimo atto ha fatto seguito a un'annata in cui l'attaccante dell'Inter ha vinto altri due trofei, questa volta in nerazzurro, come la Supercoppa Italiana e lo Scudetto, alzato al cielo tra l'altro da assoluto protagonista, capitano e capocannoniere della Serie A. L'Inter, dunque, è pronta a dargli un giusto riconoscimento: come noto ormai da settimane e come riferito da Sky Sport, infatti, è già tutto fatto per il rinnovo di contratto del Toro, che nei prossimi giorni firmerà e si unirà ancora a lungo ai nerazzurri.