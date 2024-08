Nuovo rinforzo per il settore giovanile dell'Inter: i nerazzurri hanno ingaggiato Dominik Kartelo , centrocampista croato classe 2008, proveniente dal Sibenik. Operazione a titolo definitivo, con il giocatore che andrà a rinforzare il vivaio interista.

Un altro affare per la linea verde scelta da dirigenza e proprietà, dopo gli acquisti dei classe 2006 Topalovic (sloveno), Alex Perez (spagnolo) e Thiago Romano (argentino), aggregati in Primavera e con possibilità di affacciarsi in Prima Squadra, e del 2008 Putsen, svedese, ultimo arrivato a Interello.