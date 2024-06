Tra i tanti scenari per la porta della prossima stagione, resta in piedi quello della permanenza di Emil Audero

Tra i tanti scenari per la porta della prossima stagione, resta in piedi quello della permanenza di Emil Audero, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Scrive Tuttosport:

"Mentre per Carboni l’Inter valuterà tutto con grande calma, tempi più stretti li impone la scelta del vice Sommer. Detto che il club fino al 14 giugno ha tempo per far valere il riscatto dalla Samp di Audero (a 7 milioni), l’obiettivo è alzare l’asticella per portarsi in squadra non tanto un vice, bensì l’erede dello svizzero".