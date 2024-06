L'Inter e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, sono concordi sul fatto che l'allenatore nerazzurro non debba iniziare la prossima stagione in scadenza

"Ieri in sede si sono trovati per la prima volta di fronte Beppe Marotta (“spalleggiato” da Dario Baccin, visto che il ds Ausilio è stato premiato a Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo) e Tullio Tinti: i tre hanno immediatamente convenuto sul fatto che Inzaghi non dovrà iniziare la stagione con il contratto in scadenza (l’allenatore è legato all’Inter fino al 30 giugno 2025) e all’Inter sanno bene che lo scudetto vinto trionfalmente merita un riconoscimento economico".