Sono 19 i convocati dall'allenatore della Juventus, Thiago Motta, per l'esordio in campionato dei bianconeri questa sera all'Allianz Stadium contro il Como.

Fra questi non c'è Federico Chiesa, ormai completamente fuori dal progetto tecnico bianconero e, secondo alcune fonti, in trattativa con l'Inter per la prossima stagione a parametro zero. Ecco l'elenco completo: