Repubblica – Kante, secca smentita Inter. Tonali arenato. E se sfumasse ecco che…

Era un puro fantasticare. Almeno da quanto scrive il quotidiano La Repubblica. L’account dell’International Champions Cup, il torneo internazionale estivo a cui partecipa anche l’Inter, aveva pubblicato un post con Kanté in maglia nerazzurra. Dal quotidiano italiano arriva una secca smentita con fonti interne al club nerazzurro. “Ma come spesso accade, un elemento di verosimiglianza c’è: Kante corrisponde al prototipo del centrocampista ideale di Antonio Conte, che lo ha allenato al Chelsea”, scrive il sito. A centrocampo il nome più forte è quello di Tonali e su di lui le ultime vogliono che la trattativa sia arenata sul prezzo. E per questo si potrebbe pensare proprio a Kante: anche lui gioca in Inghilterra come gli ultimi acquisti nerazzurri.

(Fonte: repubblica.it)