Il difensore polacco, a lungo nel mirino dell'Inter, potrebbe comunque lasciare l'Arsenal e tornare in Serie A

Il futuro di Jakub Kiwior potrebbe essere nuovamente in Serie A: il difensore polacco, approdato all'Arsenal nel gennaio del 2023 proveniente dallo Spezia, sarebbe vicino a un ritorno in Italia.

Il centrale classe 2000, a lungo nel mirino anche dell'Inter, sarebbe il primo nome sulla lista del Bologna, club alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto arretrato: secondo tuttomercatoweb.com i rossoblu avrebbero deciso di virare su Kiwior dopo le resistenze del Santos Laguna per Bruno Amione. La palla ora finisce tra i piedi della dirigenza dei Gunners, ancora restia nell'accettare le proposte di prestito per il giocatore.