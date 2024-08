Lautaro rinnova e sale al terzo posto dei più pagati in A. Ecco la top 5

È arrivato oggi il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter fino al 30 giugno 2029: ecco la top 5 dei più pagati in Serie A

È arrivato oggi il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter fino al 30 giugno 2029. Stipendio da 9 milioni di euro per il capitano nerazzurro, che diventa così il terzo giocatore più pagato in Serie A.

Come riporta transfermarkt.it, al primo posto c’è Dusan Vlahovic che guadagna 12 milioni di euro netti alla Juventus e ha un contratto a salire fino al 2026. Al secondo posto Victor Osimhen, in uscita dal Napoli. Contratto da 10 milioni per l’attaccante, che precede il Toro appunto.