Repubblica – Lazio, incontro per Samardzic: ecco l’offerta sul tavolo

La Lazio si muove per Lazar Samardzic , la scorsa estate a un passo dall'Inter. Incontro con l'Udinese per il centrocampista, impegnato agli Europei con la sua Serbia. Ecco le novità dal sito di Repubblica: "Lazio e Udinese trattano per il passaggio in maglia biancoceleste di Lazar Samardzic: il centrocampista serbo è un obiettivo concreto dei biancocelesti.

Oggi a Roma è in programma un incontro tra il ds dei friulani, Gianluca Nani, e quello della Lazio Fabiani per provare a fare passi in avanti nell’affare. Il club di Lotito offre 15 milioni di euro, più qualche bonus per arrivare poco sotto i 20 milioni, l’Udinese chiede 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. Un incontro che servirà per avvicinare le parti e vedere se nell’operazione può rientrare qualche contropartita tecnica, con i biancocelesti pronti a mettere sul tavolo i cartellini di Toma Basic e Matteo Cancellieri. Oltre che con l’Udinese va trovato anche l’accordo con il padre del ragazzo per il discorso ingaggio e commissioni", si legge.