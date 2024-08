Sportitalia – Chiesa, la Juve ha fiducia ma le pretendenti sperano: le ultime

Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla situazione di Federico Chiesa, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2025

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla situazione di Federico Chiesa, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2025 e accostato all'Inter:

"(...) La fine del mese, quando sarà chiara anche la strategia di Federico Chiesa. La Juventus attende con fiducia che la situazione si possa risolvere in maniera soddisfacente per tutte le parti in causa".