Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Napoli di Conte e del possibile ritorno in Serie A dell'ex Inter Romelu Lukaku:

"Anche per il Napoli è un periodo davvero intenso. Gli azzurri stanno portando avanti alcune operazioni in uscita (Gaetano presto potrebbe essere un nuovo giocatore del Cagliari) ma le riflessioni sono soprattutto a centrocampo dove Gilmour resta il primo nome. È chiaro però che c’è forte movimento anche in fase offensiva dove l’obiettivo principale rimane Romelu Lukaku. Il Napoli deve ancora definire il futuro di Osimhen. Ancora però non si è mosso niente di concreto e per questo il club azzurro sembra sempre più dell’idea di provare ad anticipare l’arrivo del centravanti belga".