Lukaku, like al post sulla presentazione di Conte al Napoli

Impegnato con il Belgio all'Europeo, Lukaku è al centro delle voci di mercato che lo vogliono in arrivo al Milan o anche al Napoli. Nei prossimi giorni si capirà quali sono le intenzioni del Chelsea, che al momento non vuole sentir parlare di prestito. Il calciatore apprezza da sempre Antonio Conte , lo ha definito 'il miglior allenatore avuto' ed effettivamente con lui è riuscito a vincere lo scudetto all'Inter.

In queste ore, mentre si parla di un Milan interessato all'ex nerazzurro e di un Napoli comunque in agguato, il calciatore ha deciso di mettere like al post del Napoli che parla della presentazione ufficiale di Conte come nuovo allenatore azzurro. Un like che potrebbe significare tutto o niente ma che appoggia la tesi di chi pensa che il giocatore potrebbe scegliere di tornare a lavorare per il suo tecnico preferito.