Non è una questione semplice. Perché il Napoli ha messo in conto di dover cedere Victor Osimhen prima di arrivare a Romelu Lukaku . Ma la trattativa per il nigeriano non è ancora mai entrato nel vivo. Nel senso che non si sono fatte avanti, almeno non con la proposta che vorrebbe il club di De Laurentiis, i club che starebbero pensando al giocatore azzurro. Il Chelsea si è defilato. Piace all'Arsenal e pure al PSG ma nessuna società ha ancora affondato il colpo. Sullo sfondo resta proprio la questione dell'attaccante belga che Conte aspetta ormai da settimane.

Il club partenopeo sarebbe intenzionato ad anticipare i tempi di arrivo del giocatore, per dare all'ex tecnico interista la possibilità di prepararlo al meglio in vista della nuova stagione in arrivo, ma al momento il Chelsea non è sceso dalla richiesta di 35 mln per l'attaccante belga. Il Napoli pensa di spenderne, per il suo cartellino, attorno ai 25. Ma sono comunque, spiegano a Skysport, soldi che al momento il club non ha perché non è stato ceduto Osimhen e non sono stati ceduti altri giocatori che non appartengono al progetto dell'allenatore.