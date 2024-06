Lukaku: “Anderlecht? Prima di quanto si pensi”. Il Napoli lo vuole, c’è il prezzo

" Anderlecht? Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare . Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni”. A parlare è Romelu Lukaku , nell'intervista rilasciata RTLsports. Ma è ancora presto per tornare in Belgio e - come appreso da Fabrizio Romano - il Napoli è interessato a Big Rom.

Il Chelsea non ha alcuna intenzione di cedere nuovamente in prestito Lukaku ed è a conoscenza dell'interesse del nuovo allenatore del Napoli Conte. Ci sono già stati dei primi contatti tra i due, assieme in Italia proprio all'Inter. Per cedere a titolo definitivo Lukaku, il Chelsea chiede 38 milioni di sterline.