"Todibo è un affare che la Juve può chiudere nei prossimi giorni, poi si concentrerà su Adeyemi, perché l'accordo col giocatore c'è ma manca quello col Borussia e non sarà una cosa breve. Per le dinamiche createsi, Koopmeiners si sta allontanando. La forza con cui l'Atalanta lo difende lo allontana dalla Juve. Il giocatore avrà sicuramente voglia, ma la società non vuole darlo via. Serve un'offerta che possa scardiare quello che l'ad dell'Atalanta ha detto. Serve un'offerta superiore quasi ai 60 mln, quindi la vedo difficile. Magari la Juve cambierà obiettivo e ci sono altre opzioni a centrocampo. Le rivoluzioni comunque non si fanno in una sola sessione di mercato. La Juventus ha bisogno di un centrocampista in più ed è Koopmeiners, uno in più a prescindere no però".