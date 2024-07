Inter, Rodriguez possibilità concreta?

"Se voleva prenderlo, lo aveva già preso perché è svincolato. Se non lo ha ancora preso è perché è in corso una discussione interna tra il management, l'allenatore e Oaktree per capire la soluzione migliore. Credo si voglia andare su dei giovani futuribili, questa è la politica di Oaktree. Non è per ora una necessità tecnica per l'Inter avere un difensore in più, mancherebbe un esterno. Sarebbe un investimento per la prossima stagione, visto che il prossimo anno avrai diversi a scadenza e con un anno in più come anagrafe. Non è un'urgenza il difensore ma una manovra per il futuro".