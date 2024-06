Josep Martinez è l'altro nome forte per la porta dell'Inter, qualora i nerazzurri non riuscissero ad arrivare a Bento

Josep Martinez è l'altro nome forte per la porta dell'Inter , qualora i nerazzurri non riuscissero ad arrivare a Bento. Lo spagnolo del Genoa, scrive il Corriere dello Sport, è apprezzatissimo da Simone Inzaghi e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro:

"Inevitabile, quindi, sondare altre piste. La prima quelle quali porta a Martinez, tra i fattori decisivi di un Genoa che, da neopromosso, non ha mai rischiato di finire nella lotta per non retrocedere. Lo spagnolo, particolarmente apprezzato da Inzaghi, ha appena compiuto 26 anni. Ha ancora margini di crescita, ma ha già una quotazione elevatissima, ovvero attorno ai 25 milioni".