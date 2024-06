Inter e Genoa non sono lontani dal trovare un accordo per Josep Martinez: ecco le ultime sulla trattativa

"Da entrambe le parti filtra ottimismo, con la fondata speranza di poter chiudere l’accordo nel breve termine". È quanto riporta il Corriere dello Sport in merito alla trattativa Inter-Genoa per Josep Martinez .

"I discorsi tra Inter e Genoa vanno avanti spediti per la definizione del passaggio del portiere spagnolo Josep Martinez in nerazzurro, sulla base di 10 milioni più 2 di bonus e l’innesto di una contropartita tecnica in via di definizione".