Il futuro dell'argentino Julian Alvarez sarà a Madrid, sponda Atletico. Il Manchester City ha raggiunto un accordo per la cessione del calciatore

Il futuro dell'argentino Julian Alvarez sarà a Madrid, sponda Atletico. Il Manchester City ha raggiunto un accordo per la cessione del calciatore sulla base di 94 milioni di euro.

I Citizens avevano acquistato Alvarez dal River Plate nell'inverno 2022 per una cifra vicina ai 20 milioni. Guardiola dovrà così rinunciare al suo vice-Haaland. Alvarez chiude la sua avventura a Manchester con 36 gol e 18 assist in 103 presenze, ma soprattutto due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una F.A. Cup.