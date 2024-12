L'Inter, in vista della prossima estate di mercato, lavora anche su un acquisto a centrocampo e uno in attacco

Se ormai la pista che porta a Jonathan David può considerarsi quantomeno congelata, infatti, i nerazzurri cercano un calciatore che possa anche permettere a Inzaghi di cambiare modulo a partita in corso. Scrive Tuttosport:

"Al netto del fatto che l’attaccante vuole firmare già a gennaio il contratto con il prossimo club (è in scadenza con il Lilla e non rinnoverà), tra costi legati a ingaggio e commissioni alquanto importanti, l’operazione pesa un’ottantina di milioni, un’enormità per un attaccante destinato a non essere titolare".