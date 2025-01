La Roma, visto l'alto costo dell'operazione e il no di Marotta sembra aver rinunciato a prendere FRATTESI, così ora sembra essersi orientata su un attaccante, ovvero LUCCA dell'Udinese, indicato da Ranieri e che proprio ieri ha segnato ai giallorossi. Ma per concludere questa operazione, per la quale i Friedkin sarebbero disposti a un altro sforzo economico (i 20 milioni chiesti dalla società friulana), serve che prima si verifichino la cessione di SHOMURODOV al Venezia e che l'Udinese si convinca a cedere adesso il suo bomber. Se così non sarà, la Roma potrebbe tornare su BETO dell'Everton.