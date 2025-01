L'Inter è naufragata in Supercoppa con il Milan, dopo essere stata in vantaggio per 2-0. L'assenza di Calhanoglu è sempre la più difficile da arginare, non ci è riuscito Asllani che è uscito da Riad con le ossa rotte e ora il suo futuro è in bilico.

"Il mercato bussa alla porta dell’ex Sassuolo Frattesi, ma non lascia immune neanche l’ex Empoli. Il game over rischia di comparire sullo schermo di Asllani a fine stagione, anche perché i bonus sono finiti: è vero che, avendo davanti uno come Calha, restano solo le briciole per ogni aspirante regista, ma le occasioni andrebbero sfruttate. Questo, poi, è già il terzo stop di Hakan in una stagione non fortunata, ma a Riad la differenza tra il titolare infortunato e la riserva è stata imbarazzante. È possibile che il buon Kristjan, bravissimo ragazzo soffocato dalle pressioni della maglia, possa d’estate guardare altrove", spiega La Gazzetta dello Sport.