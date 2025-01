"È quello che il club campione in carica, l’Al-Hilal, vorrebbe riversare nelle tasche di Nicolò Barella pur di farlo giocare, non solo nella Saudi Pro League ma pure nel Mondiale per Club. La nuova manifestazione americana è un’altra vetrina attesa dai sauditi per posizionarsi nello scacchiere internazionale del pallone. Peccato che il centrocampista sia subito entrato in tackle e tronchi ogni discorso in partenza. L’eventualità non è neanche considerata, il calcio d’Arabia non è nei pensieri di Nicolò. Più in generale, l’interista non si vede da nessuna parte che non sia Milano, almeno per il momento. È una dimostrazione d’amore e fedeltà, vale ancora di più di questi tempi", rivela La Gazzetta dello Sport.