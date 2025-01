Si accende il mercato, ma l'Inter non sembra al centro delle trattative. È Frattesi la trattativa più calda in casa nerazzurra

Si accende il mercato, ma l'Inter non sembra al centro delle trattative. È Frattesi la trattativa più calda in casa nerazzurra: il centrocampista cerca maggiore spazio e sulle sue tracce c'è la Roma, oltre che diverse squadre inglesi. Ma, secondo Paolo Bargiggia, ci sarebbe una new entry assolutamente a sorpresa nella corsa al centrocampista della Nazionale: il Napoli di Antonio Conte.