"Questo debutto con i fiocchi con la maglia azzurra può cambiare la sua carriera già a stretto giro, visto che da settimane i club più importanti della Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Non solo per le sue evidenti qualità, considerando che con D’Angelo ha già giocato 8 partite mettendo a segno 2 reti. C’é, poi, quella particolarità contrattuale che lo vede in scadenza nel prossimo giugno. Un’opportunità che ingolosisce un po’ tutti, anche se il d.s. spezzino Melissano ha da tempo messo in agenda un appuntamento con gli agenti del difensore carrarese cresciuto nel vivaio della società ligure. L’intento è quello di proporgli un progetto a lungo termine che permetta di dare una solidità economica a quel contratto che ora come ora non va oltre i 120 mila euro annui. Facile a dirsi, ma è chiaro che lo scoglio di gennaio può essere decisivo per capire esattamente dove giocherà Bertola nel 2025".