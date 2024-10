Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Jonathan David : "Si parla assai di Jonathan David, canadese del Lille. Va a scadenza a giugno. Ha 24 anni. Guadagna relativamente poco. E infatti piace a mezzo mondo. Nel “mezzo mondo” ci sono pure Juve e Inter, che hanno mosso le rispettive pedine. Ma guai ad avere certezze sul fatto che l’anno prossimo ‘sto ragazzo farà faville in Serie A. I corteggiatori inglesi non mancano e, si sa, quelli hanno grano a strafottere".

La società sta già lavorando per l’estate, quando gli attaccanti saranno quattro e uno arriverà. A giugno andrà infatti via anche Arnautovic oltre a Correa, rimarranno tre: Lautaro, Thuram e Taremi. E poi arriverà la quarta punta, la quinta punta nel caso non sarà un investimento, magari un giovane. L’idea per l’anno prossimo c’è in casa Inter ed è canadese: Jonathan David. Questo quanto risulta a FcInter1908.