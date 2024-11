Fabrizio Biasin, giornalista, ha risposto così alla domanda in merito ad una possibile chiamata da parte di Beppe Marotta a questo giocatore

Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha risposto così alla domanda di un telespettatore in merito ad una possibile chiamata da parte di Beppe Marotta e dell'Inter a Paul Pogba dopo la sua rescissione contrattuale contro la Juventus.

"Se c'è stata una telefonata, è stata una chiamata di amicizia e solidarietà. Escludo a priori che ci possa essere stato un interessamento per il giocatore: finora Pogba ha avuto pretese economiche importanti ma poi non penso sia più un giocatore su cui una società può rischiare perché negli ultimi due anni non ha giocato", le sue parole.