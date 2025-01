"Io credo che per vedere Frattesi a gennaio lontano dall'Inter debba arrivare un'offerta che non si può rifiutare, ovvero da 50 milioni. Non credo che ci sia qualcuno disposto a spendere 50 milioni, si è parlato di Tottenham nelle ultime ore, io non credo tantissimo a questa cosa, credo che a giugno si porrà il problema, non è un problema di gennaio. Lui sicuramente non è contento, vorrebbe giocare di più e forse lo meriterebbe anche. Ma ha delle caratteristiche per cui difficilmente può fare il titolare. Intanto perché ha davanti Barella e poi perché ha caratteristiche perfette per essere inserito a gara in corso".