Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi , che vorrebbe lasciare l'Inter a gennaio: "Ieri a un bel punto poteva venire fuori un bel casino sotto forma di “fastidiose dichiarazioni pre-partita”. Si sono fermati per tempo. Il procuratore del giovinotto, il buon Riso, vuol portare via il “suo” ragazzo, è assai deciso. La Roma è una possibilità, il Napoli pure (ieri incontro Manna-Riso a Milano). Ma l’Inter mica ci sente. Ha fatto il prezzo, 45 milioni.

E se per la Roma arrivare a 45 è un bel problema, non lo è per il Napoli che però ha un altro ostacolo chiamato “primo comandamento del mercato”. Il primo comandamento del mercato dice così: “Mai rinforzare una diretta avversaria in campionato”. L’Inter, salvo offerte senza senso, resterà ferma al suo posto. Ma questo non placherà Riso, che spingerà perché la Roma trovi il malloppone. Insomma, il solito. La sensazione è che Frattesi dovrà attendere giugno, soprattutto perché l’Inter attualmente ha un chiaro ed evidente bisogno proprio lì in mezzo".