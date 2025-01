Inter e Villarreal hanno chiuso la trattativa per il prestito con diritto di riscatto al club spagnolo di Tajon Buchanan

Inter e Villarreal hanno chiuso la trattativa per il prestito con diritto di riscatto al club spagnolo di Tajon Buchanan, arrivo a gennaio 2024 dal Bruges e che lascia l'Inter senza troppa fortuna. Il club nerazzurro, a questo punto, si augura che l'esperienza spagnola, per il canadese, vada decisamente meglio, e che spinga così il Villarreal a riscattarlo. Scrive il Corriere dello Sport:

"Per Buchanan, l’Inter si augura che il prestito al Villarreal si riveli un successo, spingendo gli spagnoli al riscatto. Il diritto fissato a 14 milioni garantirebbe una sostanziosa plusvalenza, dopo che, un anno fa, il canadese era stato acquistato dal Bruges. Inoltre, non essendo riuscito a imporsi nel calcio italiano, dal punto di vista tecnico, il suo addio non lascerebbe grandi rimpianti".