Lautaro come modello e potenziale inesplorato: Castro all’esame Inter

Quest’anno, complice la partenza di Zirkzee, Castro ha avuto più spazio e ha finora totalizzato quattro reti e altrettanti assist. Tuttavia, il suo percorso non è stato privo di ostacoli. Nelle ultime settimane il suo rendimento è calato: contro il Torino ha fallito un rigore, mentre con il Verona è stato protagonista di una sfortunata autorete che ha deciso la partita in favore degli avversari. Questo andamento altalenante solleva un interrogativo cruciale: Santiago Castro è pronto per un grande salto, magari verso un club come l’Inter? Secondo Tuttosport, per ora, la risposta sembra negativa. L’adattamento al calcio italiano è ancora in corso, e il suo potenziale rimane tutto da esplorare.