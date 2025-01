Le riflessioni di questi giorni sul futuro dell'Inter riguardano perlopiù la mediana, ma non sarà quello l'unico reparto in cui si interverrà. La carta d'identità di Acerbi e De Vrij, la loro situazione contrattuale e i problemi fisici del primo impongono un focus anche sulla difesa. A tal proposito, spunta un nuovo nome che sembra sia sul taccuino della dirigenza nerazzurra.

Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Per la difesa, nel nome della linea verde, si parla di Juma Bah, con una valutazione anche qui oltre i 10 milioni: il Valladolid, proprietario del cartellino, ha bisogno di soldi; il profilo piace per i 18 anni e le già 10 presenze in questa Liga, sarebbe un forte investimento per il futuro".