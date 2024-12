"Su Belahyane ha messo gli occhi anche l’Inter, un discorso più proiettato verso il futuro. Se non ci saranno sviluppi a gennaio, per i nerazzurri potrebbe diventare un’opportunità molto interessante in vista della prossima stagione. Il vice Calhanoglu è un argomento che tiene sempre banco in casa nerazzurra e Belahyane è un giocatore monitorato. La pianificazione del lavoro insomma è partita da tempo e su questo fronte l’Inter resta in piena corsa anche su Jonathan David. L’attaccante del Lille non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2025 e quindi i nerazzurri si stanno muovendo per cercare di bloccarlo adesso. La concorrenza è tanta ma l’Inter si è mossa molto bene e spera di raggiungere il traguardo".