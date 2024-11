In casa Inter si lavora per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro continua a monitorare il mercato a caccia di un colpo nel reparto arretrato

"Campionato, Champions ma anche mercato, soprattutto in prospettiva. L’Inter è costantemente al lavoro per cogliere ogni opportunità che si possa presentare. Certamente con una base ben precisa, che è poi la linea della nuova proprietà: investimenti su giocatori in grado di aumentare il loro valore nel tempo. Con un occhio sempre alle occasioni a parametro zero. E la ricerca è già cominciata, soprattutto per quanto riguarda la difesa dove l’idea è quella di inserire almeno un altro profilo, considerato che De Vrij e Acerbi hanno il contratto in scadenza rispettivamente alla fine della stagione e nel giugno 2026".