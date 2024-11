L'ex giocatore della Juve non sta trovando continuità al Liverpool e potrebbe valutare il ritorno in Serie a in prestito già a gennaio

Andrea Della Sala Redattore 17 novembre 2024

L'Inter valuta come rafforzare la rosa di Inzaghi per allargare le rotazioni anche nel reparto offensivo. Per gennaio possibili valutazioni in corso per inserire un elemento offensivo nel gruppo nerazzurro. Tra le tante opzioni al vaglio c'è anche quella di Federico Chies, ex Juve ora al Liverpool.

Secondo Tuttosport "I campioni in carica dell'Inter hanno iniziato la stagione di Serie A non dominando come previsto. Il rullo compressore dell'anno dello Scudetto pare essersi un po' appannato e la coperta corta nel reparto offensivo ha aperto di fatto a numerose riflessioni tra la dirigenza nerazzura. Il presidente Beppe Marotta ha però ammonito i suoi, ricordando il diktat di Oaktree: "Spending Review!". Quindi, occhio alle occasioni di gennaio. Tra queste, manco a dirlo, c'è anche Federico Chiesa, che secondo gli ultimi rumors il Liverpool potrebbe cedere a titolo temporaneo fino alla fine della stagione proprio all'Inter. Una formula perfetta per la nuova filosofia del fondo americano e l'ex dirigente bianconero avrebbe di sicuro un canale preferenziale con gli agenti del calciatore".