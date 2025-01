Intervenuto in diretta su Calciomercato L'Originale, programma di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Davide Frattesi: "Se io fossi in Frattesi all'Inter mi sentirei un titolare: almeno fino a fine stagione resterei all'Inter, è una stagione piena di ambizioni. Fin dall'inizio Inzaghi ha impostato un lavoro di minuti divisi tra Champions e campionato: magari romperei le scatole per giocare di più ma non andrei via dall'Inter fino a fine stagione".