L'edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena sconosciuto a molti risalente ai tempi in cui Antonio Conte era l'allenatore dell'Inter . L'allora tecnico nerazzurro, infatti, accanto a Romelu Lukaku in attacco aveva chiesto Edin Dzeko, che poi rinnovò con la Roma, in quanto desiderava una coppia offensiva formata da due centravanti veri. Tanto da rifiutare il nome di Leao, nel frattempo bloccato da Ausilio. Scrive il quotidiano:

"Una coppia nata un po’ per caso: Antonio Conte - per la prima volta domenica da avversario, ma gli verrà tributato sicuramente il giusto omaggio per lo scudetto vinto - voleva due “armadi” come terminali d’attacco della sua Inter e, dopo aver bocciato con sdegno la candidatura di Leao (che era stato bloccato da Ausilio e Baccin), per non intaccare il budget destinato a Lukaku, intendeva mettergli al fianco Edin Dzeko".