L'Inter guarda già al futuro e sta già progettando le mosse da attuare nella sessione di mercato della prossima estate. E uno dei ruoli su cui la dirigenza sta riflettendo attentamente è quello del vice-Calhanoglu, come scrive il Corriere dello Sport: " Tra viale Liberazione e Appiano Gentile, sono oggetto di studio da tempo le prestazioni di Bernabé , centrocampista classe 2001 del Parma, dove si è trasferito nel 2021, dopo essere cresciuto tra le giovanili del Barcellona e quelle del Manchester City, con cui ha pure debuttato tra i professionisti. Bernabé è nato proprio nella città catalana e nel suo gioco c’è proprio quella matrice, vale a dire qualità di tocco ed eclettismo. Dopo aver superato un’operazione per correggere un’anomalia al cuore, la crescita di Bernabé è stata costante. È stato determinante lo scorso anno per la promozione in serie A e non sta perdendo nemmeno un colpo nemmeno adesso in prima categoria.

Il numero 10 del Parma è in grado di giocare in tutte le posizioni del centrocampo. Nato come trequartista ha piano piano arretrato il suo raggio d’azione. Nello schieramento di Pecchia fa il regista in una mediana a due con Hernani, ma in un centrocampo a 3 potrebbe fare tranquillamente la mezz’ala, a condizione che il gioco passi spesso tra i suoi piedi. Per l’Inter Bernabé è un elemento che potrebbe fare comodo nell’ottica di ringiovanimento della rosa, tema affrontato anche a parte. Solo che nella squadra nerazzurra ci sarebbe già un vice-Calhanoglu, inoltre di un anno più giovane rispetto allo spagnolo, vale a dire Asllani. Quest’ultimo, però, ormai alla terza stagione alla corte di Inzaghi ancora non è riuscito a fare un vero e proprio salto di qualità. Il suo utilizzo è aumentato, ma troppo spesso ancora si nota una significativa differenza tra quando c’è lui a gestire pallone e quando c’è Calhanoglu. E occhio pure al gioiellino 20enne del Verona Belahyane, altro elemento abituato a giocare davanti alla difesa".