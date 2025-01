Davide Frattesi resta la priorità della Roma sul mercato: al momento però i giallorossi non sono disposti ad accontentare l'Inter che continua a chiedere 45 milioni di euro. Spiega Il Messaggero: "La Roma attende la fine del mercato per sferrare l'attacco e formulare la proposta che possa accontentare l'Inter. Inzaghi pensa a Zalewski che però è in scadenza a giugno. Tradotto: prima di entrare come parziale contropartita, dovrebbe eventualmente rinnovare. Scenario, ad oggi, remoto ".

Di lui ha parlato ieri Piero Ausilio a Sky: "Il ragazzo non è mai venuto a chiedere la cessione. Il mister di recente ha fatto una verifica con tutta la squadra che è concentrata su tutti gli obiettivi. Frattesi è un giocatore importante di questa squadra, non ha mai manifestato la voglia di andar via in maniera esplicita e non ci sono squadre che si sono manifestate direttamente con noi. Sappiamo che ha un agente molto simpatico, un amico, ma anche molto attivo e qualcosa ha mosso qualcosa intorno al ragazzo, secondo me è diventato più mediatico. Noi siamo contenti, è un ragazzo importante, ultimamente ha giocato meno perché non è stato benissimo fisicamente. Aggiungo che ha sempre dato la sua disponibilità, non si è mai tirato indietro nonostante non stesse bene fisicamente".