Il portiere dell'Italia e del Psg Gigio Donnarumma dovrà presto scegliere il suo futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il suo agente non ha nemmeno escluso un sorprendente ritorno in Italia.

"Dove va Gigio? Il portiere nell’occhio del ciclone è Gigio Donnarumma, a Parigi dal 2021. L’ex numero uno rossonero guadagna 11 milioni l’anno e il suo legame con i parigini è in una pausa di riflessione. L’ha spiegato anche Enzo Raiola a Radio Sportiva «Siamo in standby, ma in fase di trattativa può succedere di tutto. Mai direi mai a un rientro in Italia, però». La porta è aperta. Così come la domanda successiva: dove può andare Gigio? Escluso un ritorno al Milan. La contestazione dell’anno scorso resta il manifesto del perché non può rientrare a San Siro. In occasione della sfida di Champions contro il Psg, decisa da Leao e Giroud, lo stadio lo accolse con banconote false con la sua immagine stampata e fischi continui. Nessuno gli ha mai perdonato il modo in cui se ne andò", riporta La Gazzetta dello Sport.