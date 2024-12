Il Venezia, l'Anderlecth, il Bari. Sono solo alcune delle squadre in cui in questi anni ha militato Sebastiano Esposito . Talento purissimo dell'Inter che spesso, dopo una buona partenza, ha deluso le aspettative. Ma il suo continuo peregrinare potrebbe subire un brusco rallentamento.

L'attaccante, infatti, all'Empoli sta dimostrando tutto il suo potenziale. Stavolta il suo inizio di stagione è stato macchiato da un infortunio muscolare, ma dal suo ritorno in campo è diventato una colonna portante dell'Empoli. Anche oggi sta incidendo con una doppietta contro il Verona. Due gol in 18 minuti da bomber d'area di rigore. Ma Esposito è ancora dell'Inter? In estate il club nerazzurro ha ceduto l'attaccante in prestito con diritto di riscatto a favore dell'Empoli a 5 milioni di euro e 20% sulla rivendita.