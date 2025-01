Un difensore centrale. Subito. Magari anticipando un colpo già previsto per la prossima estate di mercato. E' questa la strategia dell'Inter in queste ultime due settimane di finestra invernale di campagna acquisti. Secondo quanto verificato da FCInter1908.it, infatti, i problemi fisici di Francesco Acerbi e l'età non più giovanissima di de Vrij, il tutto unito ai tantissimi impegni che attendono la squadra di Simone Inzaghi da qui a fine stagione, avrebbero spinto i dirigenti nerazzurri a una riflessione circa la possibilità di affondare il colpo per un rinforzo in difesa.