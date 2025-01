"Frattesi ha accettato il consiglio ma quando ha incontrato privatamente Inzaghi non è rimasto soddisfatto da ciò il tecnico ha avuto da dirgli. Insomma, Frattesi ha percepito di non essere centrale nel progetto, al punto di intendere come indifferente qualsiasi sua scelta sull’andare o restare. Inter-Milan è stato il punto più basso, con quell’ingresso svogliato che ha colpito tutti visto che di fronte c’era il Milan e che si giocava per un trofeo. Delusione doppia nello spogliatoio, per la sconfitta e per l’atteggiamento di un compagno ritenuto inadeguato al contesto".