Davide Frattesi lascerà l'Inter a gennaio? La redazione di Sky Sport rimane timida sull'ipotesi, ma non la esclude del tutto. Dipenderà più che altro da un fattore, che nel post partita di Riyad Manuele Baiocchini ha spiegato in collegamento con lo studio. Questo l'aggiornamento sul futuro del centrocampista nerazzurro:

"Per l'Inter Frattesi non è un giocatore che dovrebbe uscire. Se lui dovesse spingere tanto per trovare più spazio altrove, a quel punto si potrebbe pensare a una cessione ma con un ritorno economico importante. La richiesta dell'Inter potrebbe essere tra i 35 e i 40 milioni di euro, più o meno la valutazione che è costato quando è arrivato in nerazzurro. In prestito ovviamente non se ne fa niente".