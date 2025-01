Di Marzio – Frattesi, l’Inter detta le regole: offerta altissima o non si muove

Davide Frattesi lascerà l'Inter nel corso del mercato di gennaio? L'ipotesi dell'ultimo periodo non è ancora diventata trattativa concreta e chissà se lo diventerà, considerando le alte pretese del club nerazzurro e il margine non altissimo dei giallorossi. Di questo ha parlato Gianluca Di Marzio, nel corso del pre partita di Roma-Genoa.

Chiara la richiesta dell'Inter, che non è cambiata fino a questo momento. "La Roma deve presentarsi con un'offerta altissima: l'Inter vuole 45 milioni, altrimenti non si muove. Possono essere magari 40+5 di bonus, ma la sostanza non cambia", le parole di Di Marzio.