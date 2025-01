Il centrocampista spinge per andare alla Roma, l'Inter ha fatto il prezzo per la sua cessione e non vuole contropartite

Andrea Della Sala Redattore 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 09:02)

Continua la trattativa per Davide Frattesi. Il giocatore si vede chiuso in nerazzurro e spinge per una sua cessione, l'Inter non vorrebbe privarsene a gennaio, ma intanto ha fissato il suo prezzo. La Roma è in pressing, ma non ha ancora presentato un'offerta per il centrocampista.

"L’Inter chiede 45-50 milioni ai giallorossi, meta ambita da Frattesi, ma si sale fino a 70 per il Napoli, proprio per evitare di rinforzare una diretta concorrente. In più, il club apre a modalità di pagamento differite (prestito oneroso con obbligo di riscatto), ma esclude la possibilità di inserire contropartite per abbassare la cifra. L’ipotesi di Bryan Cristante sarebbe considerata solo come prestito secco e separato, giusto un modo per tamponare l’eventuale emorragia in mezzo fino a giugno", spiega La Gazzetta dello Sport.