Davide Frattesi è il nome più caldo del mercato in uscita dell'Inter. Il centrocampista è insoddisfatto del minutaggio in nerazzurro e avrebbe espresso la volontà di andare altrove. Ma quanto pesa a bilancio il calciatore? Ecco la risposta di Tuttosport:

"La Roma, a cui due anni fa ha preferito il nerazzurro, sarebbe la sua destinazione preferita: c’è anche il Napoli, che per ora sembra preferire Casadei. Entrambe, come il Tottenham, si sono già mosse e sono pronte a passare al sodo. La risposta dell’Inter è quella di cui sopra, ma i club interessati confidano in qualche margine di trattativa; il valore di Frattesi a bilancio è di circa 22 milioni, anche 35 rappresenterebbero una plusvalenza non da poco".