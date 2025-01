Biasin: “Frattesi piace al Napoli? C’è la prima regola del mercato”

Davide Frattesi sta facendo parlare di sé in queste settimane. Il suo ingresso nell'ultimo derby, quello di Supercoppa, ha dato qualche conferma sulla sua insofferenza rispetto al minutaggio ridotto che sta avendo all'Inter. Di lui si è parlato come di un obiettivo per la Roma. Ma c'è anche un'ipotesi Napoli che sta prendendo quota soprattutto in queste ore, da quando si parla dell'addio di Kvaratskhelia che non è più ritenuto fondamentale e per il quale il club di De Laurentiis chiederebbe 80 mln. Se la cessione avvenisse già a gennaio, la società partenopea potrebbe decidere di investire anche su un centrocampista e Davide sarebbe gradito a Conte.

L'Inter non ha messo il giocatore sul mercato. Ma proprio data la sua insofferenza e il suo desiderio di giocare di più ha fatto sapere che comunque non sarebbe disposta a darlo via in prestito e ha fissato il prezzo del cartellino, sui 45 mln. Fabrizio Biasin ha commentato la notizia in un post su Twitter riprendendo proprio le notizie arrivate in queste ore da Skysport: “Il Napoli ha già fatto un tentativo e ne farà altri per Davide Frattesi”. Prima regola del mercato: mai rinforzare una diretta concorrente", si legge nel post pubblicato su X. E si riferisce ovviamente ad uno dei motivi per i quali il club nerazzurro non vorrebbe cedere il calciatore, specie a gennaio.