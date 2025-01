C'è un nome che più di tutti sta facendo discutere all'Inter, è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro vorrebbe trovare maggiore spazio ed essere più centrale nel progetto di Inzaghi, ma trovare posto nel centrocampo interista non è semplice quando hai davanti Mkhitaryam , Calhanoglu e Barella.

Ecco perché il giocatore della Nazionale avrebbe deciso di cercare maggiore fortuna altrove, magari alla Roma, club dove è cresciuto. Sono proprio i giallorossi la squadra che più di altre in queste ore sta cercando di riportare Frattesi nella Capitale. Secondo quanto appreso da FcInter1908, tra i nomi proposti dalla Roma per Frattesi c’è anche quello di Zalewski, ma a Milano è un nome che non scalda.